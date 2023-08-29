Кладбище с могилой Пригожина наводнили силовики с собаками

Вечером 29 августа Пороховское кладбище на северо-востоке Петербурга оказалось заполнено сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые из них присутстсвуют в сопровождении служебных собак. Обстановку запечатлело издание "Фонтанка". Желающим посетить кладбище автомобилистам запрещают возле него парковаться.

Ранее пресс-служба бизнесмена и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что здесь в закрытом формате состоялась церемония прощания с ним, на которую пустили только близких людей. На могиле погибшего бизнесмена появился фрагмент из стихотворения Иосифа Бродского "Натюрморт".

Журналистам удалось узнать, что в зависимости от обстановки и поставленных задач силовики могут остаться дежурить на кладбище всю ночь.

Напомним, что вместе с Пригожиным в его частном самолете 23 августа разбились еще девять человек. У здания "ЧВК Вагнер Центра" возник стихийный мемориал.

Фото: ЗАКС.Ру