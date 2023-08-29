Пресс-служба Пригожина: Прощание с ним состоялось в закрытом режиме

Процедура прощания с погибшим в авиакатастрофе бизнесменом и главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным состоялась в Петербурге в закрытом режиме. Об этом 29 августа сообщила его пресс-служба.

Неравнодушные к судьбе предпринимателя могут проститься с ним, посетив Пороховское кладбище.

Напомним, что Пригожин и еще девять человек на борту его частного самолета погибли в Тверской области при крушении частного самолета 23 августа. Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким жертв. Посещать похороны лидера "вагнеровцев" он не захотел.

В связи с авиакатастрофой бизнес-джета ранее возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Путин выразил уверенность в том, что расследование доведут до конца.

Фото: ЗАКС.Ру