Путин выразил соболезнования близким погибших в самолете Пригожина

Президент Владимир Путин выступил с соболезнованиями, адресованными семьям пассажиров и членов экипажа частного самолета, который разбился накануне вечером в Тверской области. Предпринимателя и главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, находившегося в списке пассажиров, глава государства охарактеризовал как "человека сложной судьбы, но талантливого бизнесмена".

"Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших, это всегда трагедия", - приводит речь Путина ТАСС.

По его мнению, "вагнеровцы" сыграли большую роль в боевых действиях на Украине. Результатов экспертизы по делу о крушении лайнера, считает он, потребуется подождать.

В Петербурге 24 августа к зданиям, связанным с Пригожиным и ЧВК "Вагнер", приносят цветы. Официально гибель бизнесмена силовики пока не подтвердили. СК возбудил дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

фото: kremlin.ru