Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего под Тверью самолета

В Росавиации сообщили имена пассажиров, которые, по данным авиакомпании, должны были находиться на борту самолета Embraer, упавшего под Тверью вечером 23 августа. Среди них числится бизнесмен Евгений Пригожин. Борт направлялся в Петербург из Москвы.

Всего на борту было десять человек. Семеро пассажиров и трое членов экипажа: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев, а также командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.

По данным МЧС, выживших после крушения самолета нет. "Интерфакс" сообщает, что поисковая операция завершена. Останки всех десяти человек найдены. После инцидента Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

Константин Леньков / Фото СК