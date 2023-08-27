Следком официально подтвердил гибель Евгения Пригожина

Следственный комитет 27 августа официально подтвердил гибель предпринимателя Евгения Пригожина при крушении его бизнес-джета в Тверской области. Эксперты идентифицировали найденные на месте останки на основании проведенных молекулярно-генетических исследований.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", — рассказала глава управления Следкома по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

Крушение самолета Пригожина произошло в минувшую среду, 23 августа. Через несколько часов после происшествия Росавиация опубликовала список пассажиров и экипажа рухнувшего борта, среди прочих там упоминались сам предприниматель, а также его помощник Дмитрий Уткин, также известный как Вагнер. Свои соболезнования родным и близким погибших принес президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал "ложью абсолютной" заявления о причастности Кремля к инциденту.

Фото: пресс-служба Евгения Пригожина