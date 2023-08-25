В Кремле назвали ложью заявления о причастности российских властей к крушению самолета Пригожина

Сообщения западных СМИ о причастности Кремля к катастрофе, в результате которой разбился бизнес-джет предпринимателя Евгения Пригожина, являются ложью, заявил 25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, следует ли ожидать появления главы государства на возможных похоронах бизнесмена, он не ответил.

"Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная", — цитирует высказывание Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля призвал "основываться на фактах" и указал, что последних сейчас недостаточно и их выясняет следствие.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос, появится ли Владимир Путин на церемонии похорон Пригожина в случае ее проведения. "Мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно", — сообщил он [цитата по РИА "Новости"]. В то же время пресс-секретарь указал на забитый рабочий график президента, который может помешать ему присутствовать на мероприятии.

Самолет Пригожина рухнул в Тверской области 23 августа, позже Росавиация опубликовала список пассажиров, в их числе оказался и сам бизнесмен. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Минувшим вечером свои соболезнования близким погибших принес президент Путин.

Фото: Kremlin.ru