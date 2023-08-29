Путин не собирается посещать похороны Пригожина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков внес ясность в ситуацию с похоронами главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакастрофе на прошлой неделе. Главу государства Владимира Путина на траурном мероприятии ожидать не следует.

"Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них", - приводит слова Пескова ТАСС.

Утром 29 августа на севере Петербурга образовались пробки: на Серафимовском кладбище и на подступах к нему замечено скопление правоохранителей. Возможно, "вагнеровцев" похоронят именно здесь.

Пригожин оказался в числе десяти погибших при крушении частного самолета в Тверской области. Разбившийся бизнес-джет принадлежал главе ЧВК "Вагнер".

фото: kremlin.ru