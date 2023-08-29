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Новости 10:07

В преддверии похорон "вагнеровцев" в Петербурге образовались пробки

фото ЗакС политика В преддверии похорон "вагнеровцев" в Петербурге образовались пробки

В Приморском районе Петербурга утром 29 августа наблюдаются сильные пробки и скопления полиции, о чем пишет MR7. На Серафимовском кладбище установили рамки металлоискателей. Там же дежурят правоохранители.

Предполагается, что именно во вторник здесь пройдут похороны членов ЧВК "Вагнер", погибших в авиакатастрофе на прошлой неделе.

По сведениям журналистов, на углу Богатырского проспекта и проспекта Сизова силовики останавливают почти каждый автомобиль.

Напомним, что частный самолет с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным разбился в Бологовском районе Тверской области 23 августа. Погибли все десять человек, находившиеся на борту человек.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии у него информации, связанной с похоронами "вагнеровцев".

фото: Дарья Дмитриева / MR7


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