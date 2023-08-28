В Кремле не располагают информацией о похоронах Пригожина

Российские власти не имеют никакой информации о похоронах погибшего в авиакатастрофе предпринимателя Евгения Пригожина, заявил 28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами. Также он объяснил, почему глава государства принес соболезнования родным бизнесмена до появления официального подтверждения его смерти.

"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано", — транслирует заявление Пескова ТАСС. Представитель Кремля отдельно уточнил, что решения о похоронах всегда принимаются вместе с родственниками усопшего и в первую очередь на основании их пожеланий.

На вопрос о том, будет ли присутствовать на похоронах Владимир Путин, пресс-секретарь ответил уклончиво. "Пока мы не знаем, когда, каким образом [состоятся похороны]", — объяснил он и добавил, что сейчас подобной информации быть не может.

Говоря о том, почему Путин принес соболезнования родным Пригожина до официального сообщения о его смерти, Песков сослался на то, что факт гибели бизнесмена был очевиден. "Есть информация де-факто, но, чтобы оперировать этим де-юре, нужно было дождаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидные подтверждения", — заявил он.

О крушении принадлежавшего Пригожину самолета в Тверской области стало известно 23 августа. На следующий день свои соболезнования родным и близким погибших принес президент Путин, официально гибель Пригожина подтвердили только 27 августа. Заявления о причастности Кремля к авиакатастрофе Песков называл "ложью абсолютной".

Фото: ЗАКС.Ру