На Пороховском кладбище задержали предполагаемого осквернителя могилы Пригожина

На кладбище в Красногвардейском районе Петербурга смогли поймать предполагаемого осквернителя могилы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, об этом 22 июля пишет "Фонтанка.ру".

Задержание произошло вечером в воскресенье, 21 июля, на Пороховском кладбище. В полицию обратился охранник.

По словам охранника, он задержал 36-летнего уроженца Воронежской области, который якобы наклеил несколько плакатов на могилу Пригожина. На них были написаны разные слова, на одном из них, например, было слово "Петух".

Правоохранительные органы составили в отношении мужчины протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде, а также возбуждили дело о надругательстве над могилой. Ранее задержанный был судим за кражу.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о том, что памятник на могиле Евгения Пригожина облили краской. Помимо этого, в руке у памятника закрепили предмет, похожий на игрушку из магазина для взрослых.

Фото: ЗАКС.Ру