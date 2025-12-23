ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
23 декабря 2025, 12:42

Российские артисты выступили перед главами СНГ в Эрмитаже

Российские артисты выступили перед главами СНГ в Эрмитаже

Известные российские исполнители спели для лидеров стран СНГ в Эрмитажном театре 22 декабря, сообщил "Коммерсантъ". Выступление состоялось во время обеда, устроенного в рамках неформального саммита глав государств.

В числе приглашенных певцов оказались Shaman (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев, Игорь Николаев и Наташа Королева, а также Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский и другие исполнители. Концерт открыл Shaman, который исполнил для собравшихся песню "С чего начинается Родина".

По информации "Коммерсанта", артистов для выступления доставили из Москвы специальным бортом. В гримерках они находились с утра.

Неформальный саммит глав СНГ в Петербурге длился два дня, 21 и 22 декабря. Помимо президента России Владимира Путина участниками встречи стали лидеры семи государств. Во второй день гости собрались в Эрмитаже, где для них устроили экскурсию. Экспонаты и дворцовые залы участникам демонстрировали директор музея Михаил Пиотровский и лично президент Путин.

Андрей Казарлыга


