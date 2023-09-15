Общественный штаб по вопросам КРТ соберет рабочую группу 25 сентября

Федеральную инициативу Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) будут дорабатывать на заседании рабочей группы 25 сентября. Анонс собрания опубликовали в Telegram-канале "СТОП! КРТ". На встрече собираются обсудить корректировку законопроекта по внесению изменений в федеральную норму о КРТ.

О том, что документу требуется доработка, ранее заявили в Совете законодателей при Федеральном собрании. Напомним, Общественному штабу при городском парламенте потребовалось чуть меньше года для подготовки инициативы.

"Анализ проекта законодательной инициативы показывает, что его авторами не в полной мере оценены возможные риски нарушения проектируемыми нормами законных прав и интересов всех участников рассматриваемых правоотношений. В пояснительной записке и в материалах, приложенных к проекту законодательной инициативы, отсутствуют аналитические и статистические материалы, которые подтверждают необходимость предлагаемых изменений" - говорится в проекте заключения Совета законодателей.

О планах повторно внести законопроект в Государственную думу председатель петербургского парламента Александр Бельский сообщал еще в начале сентября.

Напмним, закон о комплексном развитии территорий был принят летом 2022 года. Норма предполагает снос панельных "хрущевок" для строительства нового жилья. Собственники квартир в таких домах выступили с критикой закона. Осенью губернатор Александр Беглов инициировал приостановку действия некоторых положений закона до 2024 года. В Заксобрании допусают, что мораторий может быть продлен.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру