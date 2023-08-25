Совет законодателей не поддержал поправки петербургских депутатов в закон о КРТ

Комиссия Совета законодателей рекомендовала не вносить на рассмотрение Госдумы поправки, предложенные петербургским Общественным штабом по вопросам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил 25 августа "Деловой Петербург". По информации издания, подготовленные предложения названы в проекте отзыва комиссии не соответствующими федеральному законодательству.

В частности, комиссия не поддержала положение о возможности денежного возмещения несовершеннолетним и недееспособным лицам при переселении из жилья, находящегося в их собственности. Между тем, Жилищный кодекс разрешает в такой ситуации лишь предоставление другой квартиры, но не денежной компенсации. Кроме того, члены комиссии сослались на отсутствие статистических и аналитических материалов, которые бы подтверждали действительную необходимость вносимых изменений.

Депутат Заксобрания Денис Четырбок заявил изданию, что пока рано говорить о несогласии комиссии, поскольку подготовленный Общественным штабом проект будет рассматриваться до 4 сентября. Он уточнил, что петербургские депутаты не согласны с частью федеральных правок. В частности, важным для Северной столицы остается вопрос переселения жителей в границах одного района, заявил он.

В свою очередь, депутат ЗакСа Андрей Алескеров пообещал, что штаб продолжит свою работу в сентябре. По его словам, в осеннюю сессию петербургские парламентарии обсудят, следует ли дорабатывать свои предложения, или же их стоит отправить на рассмотрение в Госдуму в существующем виде.

В конце июня комитет ЗакСа по законодательству одобрил отправку ряда федеральных инициатив по вопросам КРТ на рассмотрение Совета законодателей. Речь шла о поправках в общероссийский закон о КРТ, а также в Жилищный и Налоговый кодексы.

Фото: ЗАКС.Ру