Предложения Общественного штаба по КРТ отправили на согласование в Совет законодателей

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга на заседании 23 июня принял решение направить в Совет законодателей при Федеральном собрании проекты инициатив, разработанных Общественным штабом по вопросам комплексного развития территорий (КРТ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документы подготовлены депутатами Борисом Вишневским, Валерием Гарнецом и Денисом Четырбоком.

Инициативы касаются внесения изменений в федеральный закон о КРТ, а также поправок в Жилищный и Налоговый кодексы. В тексте инициатив упоминаются гарантии компенсации при переезде для участников КРТ, возможность для маломобильных граждан рассчитывать на близость к социальным объектам. Кроме того, предлагается исключить норму об "автоматическом" включении дома в программу. Согласно действующему закону, владельцам квартир в домах необходимо провести собрание собственников, чтобы отказаться от КРТ.

Депутат Александр Новиков поинтересовался, не стоит ли изменить региональное законодательство, прежде чем поменять федеральную норму. Гарнец заявил, что считает такой путь "нормальным".

Напомним, предложения по корректировке федерального законодательства были утверждены Общественным штабом в начале недели. С момента создания совещательного органа, который был созван из-за волны критики закона о КРТ, прошло десять месяцев.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру