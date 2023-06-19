Демократия и комплексное развитие территорий

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 19 июня прошло заседание Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ). На нем обсудили итоги деятельности рабочих групп за 10 месяцев существования штаба. Противники КРТ вновь требовали поднять вопрос об отмене этого закона, но из-за "демократии" этого сделать не удалось. Подробнее об итогах встречи - в материале ЗАКС.Ру.

Основной целью заседания Общественного штаба по вопросам КРТ стало рассмотрение докладов об итогах работы рабочих групп, сформированных при штабе: по мониторингу обращений, по взаимодействию с органами исполнительной власти и по разработке предложений по изменению законодательства. Критики закона предлагали внести в повестку и другие вопросы, но их предложения поддержки не получили - депутаты ЗакСа не стали голосовать за.

Так, штаб не стал рассматривать законодательную инициативу МО № 72 об отмене городского закона о КРТ. Глава округа Павел Швец ранее специально просил направить документ на рассмотрение штаба, а не профильной комиссии ЗакСа. Члены штаба проголосовали против, а если точнее, депутаты ЗакСа, состоящие в штабе. Спикер парламента Александр Бельский объяснил это демократией.

- Попросили перенести на заседание общественного штаба. Мы это сделали сейчас с голоса. Почему вы голосуете против? - спросила член штаба Анастасия Кузнецова.

- Мы же уже сказали. У нас демократия. Пожалуйста, коллеги проголосовали, все посчитались. <...> Мы здесь собираемся не за отмену закона, а чтобы откорректировать то, что у нас уже принято, - ответил Бельский.

Позже председатель парламентской комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Валерий Гарнец назвал "ошибкой" решение не рассматривать инициативу МО № 72. Он добавил, что сожалеет об этом.

Первым свой доклад представил "яблочник" Борис Вишневский, который отвечает за мониторинг обращений. Услышанным остался недоволен активист Ярослав Костров, который предложил признать отчет Вишневского неудовлетворительным. Также Костров высказался за прекращение членства "яблочника" в штабе. Ни одно из его предложений не поддержали.

Отчет координатора группы по взаимодействию с чиновниками Валерия Гарнеца также вызвал вопросы у присутствующих. В частности, Павел Смоляк заявил, что большинство из слов Гарнеца, по его мнению, не соответствует действительности.

- Если вы возьмете протоколы заседаний нашей рабочей группы, вообще все совершенно другое, не то, что вы говорите. Хочу заметить, что вице-губернатор Линченко, который входит в наш штаб, ни на одном собрании не был. Взаимодействия с органами исполнительной власти на самом деле никакого не происходило. И [губернатор Александр] Беглов не приходил, он как бы боится, значит, нас всех остальных. Откуда вы нафантазировали итоги заседания рабочей группы, если ничего такого не было вообще, даже близко? - спросил Смоляк.

Гарнец заявил, что все необходимые обсуждения со Смольным проходили и диалог с чиновниками был, а именно с заместителями глав профильных комитетов. Некоторые члены штаба упрекнули Гарнеца в том, что он якобы единолично общался с представителями Смольного, а итоги этих совещаний не доводились до членов группы. Бельский пообещал разобраться в этом вопросе.

Единоросс Денис Четырбок, который отвечал за разработку предложений по подготовке изменений в законодательство, отчитался об успехах при формировании инициативы с поправками к федеральному закону. Проект планируют подготовить для рассмотрения парламентом в осеннюю сессию. Многие упрекнули депутата в том, что рабочая группа сконцентрировала свое внимание на федеральном законе, а не на городском. Также Четырбок заявил, что подготовленные поправки не окончательны и могут быть изменены в дальнейшем, поскольку спустя десять месяцев работы штаб находится на "нулевой точке". Напомним, закон о КРТ, некоторые положения которого были "приостановлены" после критики, начнет действовать с января 2024 года.

- Мы сейчас с вами на нулевой точке. Сейчас мы с вами официально эти проекты внесем на рассмотрение Законодательного собрания, дальше мы дождемся мнения Совета законодателей и Совета Федерации. И только после этого эту инициативу можно предварительно рассмотреть в Законодательном собрании. Дальше у нас есть два чтения. В рамках второго чтения есть возможность подать поправки, - сказал Четырбок.

Также на заседании присутствовал депутат Государственной думы Сергей Боярский. Большую часть встречи он молчал, но под конец вечера решил высказаться. Он пообещал добиваться того, чтобы отредактировать федеральный закон под петербургские нюансы. Оптимизма в словах депутата было не много.

- Вы во многом правильные вещи говорите, но, правда, Денис Александрович профессиональный юрист. То, что мы с вами по-человечески тут обсуждаем, очень сложно положить на бумагу таким образом, чтобы устроило все субъекты. Практически невозможно, поэтому мы должны себя очень ограничивать и сдерживать. Чем больше мы насыпем предложений, тем меньше, поверьте мне, шансов, что они будут реализованы. Поскольку федеральное законодательство не терпит и не приемлет такого многочисленного вмешательства в себя. Тем более непрофессионального. Давайте профессионалам отдадимся, - посоветовал Боярский.

Еще одним итогом встречи стало решение о повторном проведении встречи членов штаба с жителями Курортного района. В прошлый раз мероприятие было перенесено из Сестрорецка в Зеленогорск, где вовсе нет хрущевок. Более того, не все жители были осведомлены о таком переносе и не смогли присутствовать. Решение о собрании в Сестрорецке поддержали почти все участники заседания. Против проголосовал единоросс Александр Ходосок, который избирался в парламент от Курортного района. Также Бельский пообещал организовать встречу депутатов ЗакСа с активистами, чтобы те вместе "прочитали закон" о КРТ.









Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру