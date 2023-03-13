Общественный штаб по КРТ рассмотрит инициативу МО № 72 об отмене закона

Члены комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам при Законодательном собрании Петербурга на заседании 13 марта не стали выносить решение по законодательной инициативе МО "№72" о признании утратившим силу закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ее направят на обсуждение в Общественный штаб по вопросам КРТ.

- Все мы знаем, что закон вызвал широкий общественный резонанс, люди активно выступали против этого закона. У нас прошли встречи под эгидой штаба по КРТ в большинстве районов города, где большинство высказалось против этого закона, за то, чтобы этот закон был отменен. Поддерживая жителей Петербурга, участников встреч, наш муниципальный совет вносит такую законодательную инициативу, - заявил глава МО № 72 Павел Швец на заседании.

Швец добавил, что закон о КРТ не учитывает особенности города. На заседании он предложил не принимать решение, а сперва направить инициативу на рассмотрение в Общественный штаб по реновации при городском парламенте. Он считает, что совещательный орган в первоочередном порядке должен обсуждать предложения, связанные с комплексным развитием территорий. Он хочет использовать площадку для публичного подробного обсуждения инициативы.

- У нас Общественный штаб был создан для того, чтобы все законопроекты сначала рассматривались там. Мне кажется очень странным ставить точку по всем законопроектам на этой комиссии. Для чего вообще создавался штаб, если ни одна законодательная инициатива не была вынесена на штаб? - сказал Швец в разговоре с ЗАКС.Ру.

Напомним, муниципалы из МО № 72 решили обратиться в парламент с предложением отменить закон о КРТ еще в начале декабря 2022 года. По данным главы МО Швеца, закон может затронуть порядка миллиона собственников квартир в хрущевках. Похожую инициативу в ЗакС направлял совет МО "Автово". Комиссия по градостроительству также высказалась против документа, а ее председатель Гарнец упрекнул муниципалов в некомпетентности.

Константин Леньков