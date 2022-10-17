Комиссия ЗакСа не поддержала законопроекты МО "Автово" и "Яблока" против КРТ

Депутаты — члены постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга 17 октября обсудили законопроекты муниципального совета "Автово" и фракции "Яблоко" по комплексному развитию территорий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава МО "Автово" Илья Шмаков рассказал, что их совет предлагает отменить закон о КРТ.

— Настоящий проект закона подготовлен в целях исключения ситуации, при которой будет допущено массовое нарушение жилищных прав жителей Санкт-Петербурга в связи с изменениями, внесенными в некоторые законы Санкт-Петербурга, — это о законе 444-59 (закон о КРТ.— Прим. ЗАКС.Ру), — заявил Шмаков.

По его словам, единственный вариант — отмена этого документа о комплексном развитии территорий и работа над новым уже с учётом всех деталей и мнения общества. Глава МО "Автово" сообщил, что совет хотел бы, чтобы депутаты ЗакСа проголосовали за их предложение по отмене закона о КРТ на пленарном заседании.

— Это будет неплохим вариантом проверить политическую зрелость нашего депутатского корпуса. <…> Я думаю, что все депутаты на данный момент уже прочитали закон, за который они проголосовали, и нашли там множество огрехов, — сказал председатель муниципалитета.

Он выразил надежду, что депутаты понимают совершенную ими ошибку. Ее признание — это не признание слабости, наоборот — только сильный и зрелый политик может признать свою ошибку, считает Шмаков.

Глава комиссии и депутат от "Единой России" Валерий Гарнец уточнил, предлагает ли МО "Автово" депутатам ЗакСа, которые в трёх чтениях ранее одобрили документ, изменить своё мнение и "каким-то образом" проголосовать заново. Шмаков уточнил, что муниципалитет хочет признать документ "утратившим силу". Также Гарнец уточнил, кто должен проверить депутатов на зрелость. Глава МО заявил на это, что закон о КРТ взволновал множество жителей, которые сейчас хотят его отмены.

— Мне жаль жителей муниципального образования "Автово", что в такой некомпетентности работают их избранники. То, что вы сейчас предлагаете, это как-то не вяжется с вашим местом как главы муниципального совета и вашими 20 депутатами, — заявил Шмакову Гарнец.

— Я то же самое могу сказать практически о подавляющем большинстве депутатов Законодательного собрания, — ответил ему глава муниципалитета.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский сообщил, что поддержит инициативу "Автово", хотя выступает за переход сразу к корректировке закона. Он представил законопроект своей фракции. Согласно документу, предлагается изменить закон о КРТ: ввести равнозначную замену жилья, включать в программу дома с износом не менее 70% и новые квартиры выдавать в пределах района. Ранее "Яблоко" предлагало похожую инициативу, но с переселением в пределах муниципалитета — ЗакС документ не поддержал.

Большинство членов парламентской комиссии 17 октября тоже не поддержали ни законопроект МО "Автово", ни идею "Яблока". За документы голосовал только Вишневский.

София Саттарова