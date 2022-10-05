ЗакС не поддержал законопроект "Яблока" о защите прав граждан при проведении реновации

Законодательное собрание на заседании 5 октября обсудило законопроект фракции "Яблока" об обеспечении прав граждан при комплексном развитии территорий, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ предполагает смягчение закона о реновации для петербуржцев и усложнение возможности инвестора участвовать в программе.

Согласно проекту закона, под КРТ должны попадать только дома с износом не менее 75%. Также документ предполагает, что собственники квартир в хрущевках должны получить новую квартиру, соответствующую предыдущей, и в том же муниципальном образовании.

Депутаты других фракций интересовались у лидера фракции "Яблока" Александра Шишлова о необходимости принимать их проект закона сейчас, когда чуть ранее парламент уже приостановил действие некоторых положений документа о КРТ и когда уже есть Общественный штаб по реновации. "Яблочник" на это ответил, что депутаты не должны перекладывать ответственность на горожан. Парламент выбран избирателями и должен сам нести ответственность и реагировать на их мнение.

За документ проголосовали пять депутатов, еще трое воздержались, а против проголосовал один парламентарий. Документ в первом чтении не одобрили.

Напомним, ранее депутаты дважды отказывались даже обсуждать законопроект "Яблока" на пленарном заседании. Инициатором был депутат от "Единой России" Валерий Гарнец, а в качестве причин он указывал наличие документа от губернатора о приостановке положений закона о реновации и создание Общественного штаба.

София Саттарова