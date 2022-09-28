ЗакС второй раз решил не рассматривать законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации"

Законодательное собрание 28 сентября большинством голосов сняло с повестки проект закона от "Яблока" об обеспечении прав граждан при осуществлении комплексного развития территорий, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ подразумевает смягчение закона о реновации.

Отказаться от законопроекта предложил депутат от "Единой России" Валерий Гарнец. Он напомнил, что позже 28 сентября пройдет первое заседание Общественного штаба по реновации. Его мнение "Яблоко" при подготовке документа не учитывала, уверен Гарнец. Он добавил, что также губернатор Петербурга Александр Беглов внес законопроект о приостановке отдельных положений закона о КРТ.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский на это заявил, что обсуждение их проекта закона не зависит от работы штаба и документа губернатора. Гарнец ответил, что "яблочникам" не стоит заниматься популизмом, а лучше войти в Общественный штаб.

Отказаться от рассмотрения проекта закона фракции "Яблока" решили 35 депутатов. Против проголосовали 7 парламентариев. В итоге документ исключили из повестки.

Напомним, большинство депутатов отказались рассматривать законопроект "Яблока" и на прошлом пленарном заседании. Тогда инициатором тоже был Гарнец. Позже на заседании постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам парламентарий заявил, что предложения "Яблока" уже "не имеют никакого интереса" - все вопросы по КРТ будут обсуждать в Общественном штабе по реновации.

София Саттарова