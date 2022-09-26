ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:11

"Ваши предложения не имеют никакого интереса": ЗакС снова не хочет обсуждать проект о смягчении закона о реновации

фото ЗакС политика "Ваши предложения не имеют никакого интереса": ЗакС снова не хочет обсуждать проект о смягчении закона о реновации

В Законодательном собрании 26 сентября прошло заседание постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В повестку внесли законопроект фракции "Яблока" об обеспечении прав граждан при осуществлении комплексного развития территорий. 

Депутат-"яблочник" Борис Вишневский сообщил, что проект закона основан на требованиях граждан, которые живут в возможных кварталах реновации. Он перечислил три основных момента закона: гарантии равнозначного жилья при переселении, гарантии сохранения проживания в том же муниципалитете и гарантия того, что дома с износом менее 70% в программу КРТ не попадают. 

По мнению Вишневского, не надо топить важные предложения в постоянных обсуждениях. Стоит уже корректировать закон, сказал Вишневский. Глава комиссии и депутат от "Единой России" Валерий Гарнец заявил, что реновацию будут обсуждать в специально созданном для этого штабе. 

- Сейчас уже ваши предложения не имеют никакого интереса. У нас с вами будет работать штаб, который, безусловно, учитывает все пожелания, - заявил Гарнец.

Он добавил, что предложения "Яблока" - комплексные. Аналогичные идеи высказывали и представители других фракций, но они сконцентрировались на создании Общественного штаба, уверен Гарнец. Остальные депутаты из комиссии поддержали его идею отклонить законопроект "Яблока".

Ранее этот документ внесли в повестку пленарного заседания ЗакСа. Рассматривать его не стали по предложению Гарнеца.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама