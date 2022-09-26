"Ваши предложения не имеют никакого интереса": ЗакС снова не хочет обсуждать проект о смягчении закона о реновации

В Законодательном собрании 26 сентября прошло заседание постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В повестку внесли законопроект фракции "Яблока" об обеспечении прав граждан при осуществлении комплексного развития территорий.

Депутат-"яблочник" Борис Вишневский сообщил, что проект закона основан на требованиях граждан, которые живут в возможных кварталах реновации. Он перечислил три основных момента закона: гарантии равнозначного жилья при переселении, гарантии сохранения проживания в том же муниципалитете и гарантия того, что дома с износом менее 70% в программу КРТ не попадают.

По мнению Вишневского, не надо топить важные предложения в постоянных обсуждениях. Стоит уже корректировать закон, сказал Вишневский. Глава комиссии и депутат от "Единой России" Валерий Гарнец заявил, что реновацию будут обсуждать в специально созданном для этого штабе.

- Сейчас уже ваши предложения не имеют никакого интереса. У нас с вами будет работать штаб, который, безусловно, учитывает все пожелания, - заявил Гарнец.

Он добавил, что предложения "Яблока" - комплексные. Аналогичные идеи высказывали и представители других фракций, но они сконцентрировались на создании Общественного штаба, уверен Гарнец. Остальные депутаты из комиссии поддержали его идею отклонить законопроект "Яблока".

Ранее этот документ внесли в повестку пленарного заседания ЗакСа. Рассматривать его не стали по предложению Гарнеца.

София Саттарова