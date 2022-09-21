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Новости 10:21

ЗакС отказался рассматривать законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации"

фото ЗакС политика ЗакС отказался рассматривать законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации"

Инициативу фракции "Яблоко", призванную смягчить закон о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге, убрали из повестки заседания ЗакСа 21 сентября.

Это предложил сделать единоросс Валерий Гарнец. Он отметил, что действие закона и так приостановлено по решению губернатора Александра Беглова, а предложения по совершенствованию инициативы рассмотрит общественный штаб при ЗакСе. Парламентское большинство Гарнеца поддержало. За рассмотрение вопроса были только шесть депутатов.

Член фракции "Яблоко" Борис Вишневский настаивал на том, что документ нужно оставить в повестке.

- Граждане ждут его рассмотрения, - заявил Вишневский.

"Яблоко" предлагало усложнить возможность участия в программе реновации для инвесторов. Так, согласно предложению фракции, под снос должны попадать только дома с износом не менее 70%, переезд собственников жилья необходимо осуществлять в границах муниципалитета, а новая квартира должна соответствовать изымаемой по площади и метражу. Свою инициативу "яблочники" представляли как законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации".

Напомним, в июне ЗакС за два заседания принял в трех чтениях закон о КРТ. Документ подразумевает возможность сноса даже не аварийных "хрущевок" под возведение жилья. При этом для инвестора нет ограничений на предоставление собственникам квартир в других районах города. Закон вызвал возмущение жителей типовых панельных домов. После их многочисленных протестов и жалоб губернатор Александр Беглов согласился приостановить действие документа до утверждения поправок в правила землепользования и застройки и нового Генплана Петербурга. 

При том на базе ЗакСа собирают общественный штаб по вопросам реновации. В него активно приглашали не только чиновников и депутатов, но и лидеров протеста против реновации.

Сергей Еремеев


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