МО № 72 направит в ЗакС законопроект об отмене закона о реновации

Депутаты муниципального совета МО № 72 на заседании 7 декабря поддержали идею выступить с законодательной инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Идею единогласно поддержали все 15 присутствующих депутатов.

На заседании глава МО Павел Швец рассказал, что от принятого летом городским парламентом закона о КРТ могут пострадать около миллиона жителей "хрущевок".

"Этот закон непосредственно касается нашего округа. У нас десятки домов, которых касается этот закон. Большинство жителей нашего округа живут именно в таких панельных домах", - заявил Швец.

Он не уверен, что депутаты ЗакСа поддержат инициативу, однако считает важным поддержать критиков реновации и публично выступить за отмену закона. По его мнению, этот документ несовершенен.

Помимо депутатов совета, на заседании дали выступить местным жителям и участнику Общественного штаба по вопросам комплексного развития территории Татьяне Атанасовой.

Ранее Швец рассказал ЗАКС.Ру, что решил поднять вопрос о законодательной инициативе после разочарования в Общественном штабе по реновации при Заксобрании, в который он входит. Совещательный орган не смог, по его мнению, проявить себя должным образом. Муниципал не удовлетворен и районными встречами представителей штаба с жителями "хрущевок", на которых ЗакС планировал собирать предложения петербуржцев. Чаще всего жители требуют полной отмены закона.

Ранее свою законодательную инициативу об отмене закона о реновации предлагало МО "Автово", однако профильная комиссия Заксобрания не одобрила документ. Похожие предложения рассматривали в МО "Владимирский округ" и "Большая Охта", но местные депутаты не стали направлять в парламент свою инициативу. МО "Финляндский округ" выступил с поправками к закону о КРТ.

Константин Леньков