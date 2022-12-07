Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 20:15

МО № 72 направит в ЗакС законопроект об отмене закона о реновации

фото ЗакС политика МО № 72 направит в ЗакС законопроект об отмене закона о реновации

Депутаты муниципального совета МО № 72 на заседании 7 декабря поддержали идею выступить с законодательной инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Идею единогласно поддержали все 15 присутствующих депутатов. 

На заседании глава МО Павел Швец рассказал, что от принятого летом городским парламентом закона о КРТ могут пострадать около миллиона жителей "хрущевок". 

"Этот закон непосредственно касается нашего округа. У нас десятки домов, которых касается этот закон. Большинство жителей нашего округа живут именно в таких панельных домах", - заявил Швец.

Он не уверен, что депутаты ЗакСа поддержат инициативу, однако считает важным поддержать критиков реновации и публично выступить за отмену закона. По его мнению, этот документ несовершенен.

Помимо депутатов совета, на заседании дали выступить местным жителям и участнику Общественного штаба по вопросам комплексного развития территории Татьяне Атанасовой.  

Ранее Швец рассказал ЗАКС.Ру, что решил поднять вопрос о законодательной инициативе после разочарования в Общественном штабе по реновации при Заксобрании, в который он входит. Совещательный орган не смог, по его мнению, проявить себя должным образом. Муниципал не удовлетворен и районными встречами представителей штаба с жителями "хрущевок", на которых ЗакС планировал собирать предложения петербуржцев. Чаще всего жители требуют полной отмены закона. 

Ранее свою законодательную инициативу об отмене закона о реновации предлагало МО "Автово", однако профильная комиссия Заксобрания не одобрила документ. Похожие предложения рассматривали в МО "Владимирский округ" и "Большая Охта", но местные депутаты не стали направлять в парламент свою инициативу. МО "Финляндский округ" выступил с поправками к закону о КРТ.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Автово
Пока еще нет голосов...
МО Большая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Пока еще нет голосов...
МО Финляндский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Швец Павел Евгеньевич
Упоминаемые персоны
Швец Павел Евгеньевич 




Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама