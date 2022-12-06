МО № 72 рассмотрит вопрос о законодательной инициативе об отмене закона о КРТ

Совет депутатов МО № 72 намерен рассмотреть вопрос о направлении в петербургский парламент законодательной инициативы об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ), рассказал ЗАКС.Ру глава округа Павел Швец 6 декабря.

Решение обратиться в Законодательное собрание появилось после опроса участников сформированного в августе штаба по вопросам КРТ при муниципалитете. Выбирая между обсуждением поправок и отменой закона, 37 из 45 представителей домов высказались за второй вариант.

В разговоре с ЗАКС.Ру муниципал отметил, что хочет поддержать позицию жителей округа и других районов, которые выступают против реновации. Швец добавил, что не стал торопиться с внесением законодательной инициативы раньше, поскольку надеялся на работу Общественного штаба при Законодательном собрании, однако на сегодняшний день какими-либо успехами совещательный орган похвастаться не может, считает депутат.

- Мы с этой законодательной инициативой, действительно, повременили, потому что рассчитывали, что общегородской Общественный штаб начнет работать, и мы в нем сможем активно эту историю продвигать, но время показало, что этот штаб фактически не работает. У нас до сих пор не было ни одного содержательного заседания штаба или какой-то группы, чтобы хоть что-то в этом направлении стало обсуждаться, - сказал Швец.

Вопрос о законодательной инициативе рассмотрят на заседании совета 7 декабря. Швец направил приглашения депутатам ЗакСа Андрею Рябоконю и Антону Соловьеву, которые представляют Фрунзенский район в парламенте.

Ранее несколько муниципалитетов уже поднимали похожий вопрос на своих заседаниях. Отмену закона о реновации обсуждали в Ульянке, Большой Охте, Владимирском округе и других МО. Единственным муниципалитетом, который согласился выступить с обращением к Заксобранию стало Автово, однако комиссия ЗакСа не стала поддерживать инициативу.

Напомним, прокуратура города будет проверять закон о КРТ на наличие нарушений в сфере антикоррупционного законодательства. Об этом просил муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов.

Константин Леньков