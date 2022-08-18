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Муниципал 12:33

В МО № 72 создали собственный общественный штаб по вопросам реновации

фото ЗакС политика В МО № 72 создали собственный общественный штаб по вопросам реновации

Местный совет муниципального образования № 72 на заседании вечером 17 августа решил создать общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Глава муниципалитета Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру, что к работе в этом органе пригласят представителей всех домов округа.

- Мы решили не ограничиваться только хрущевками или только панельными домами, потому что понимаем, что если комплексное развитие территорий придет, то оно так или иначе повлияет на всех жителей того квартала, где оно будет реализовываться, - объяснил Швец.

По его словам, создание штаба было инициировано снизу. Жители округа обращались к депутатам с просьбами выступить с поправками к закону о комплексном развитии территорий или инициативой об отмене этого закона. Штабу предстоит консолидировать действия противников реновации из МО № 72.

- Цели очень простые – информирование, выработка предложений для муниципального совета. Потому что мне на данный момент не очень понятно, что бы жители хотели, чтобы мы сделали. У нас есть немало возможностей. Муниципальный совет может выступить, например, с законодательной инициативой. Мы решили не торопиться, решили сделать такой штаб, выработать совместную позицию и дальше уже действовать, - сообщил Швец.

Ранее о создании общественного штаба по вопросам реновации объявили в Заксобрании Петербурга. Его организация стала ответом на массовые выступления жителей хрущевок, недовольных законом о КРТ. Ожидается, что штаб при Мариинском дворце начнет работу в сентябре.   


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