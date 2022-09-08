МО "Автово" решило внести инициативу об отмене закона о реновации

Муниципальный совет МО "Автово" на заседании 8 сентября решил обратиться к депутатам городского парламента с законодательной инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Предложение было поддержано единогласно. Текст документа опубликовала мундеп Кристина Черемных на своей странице "ВКонтакте".

В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что инициатива родилась после многочисленных обращений жителей.



- У нас целых три квартала - это "хрущевки": кварталы 7,8,9. Жители сильно встревожены. Мы получили множество писем, проводили встречи, - рассказала Черемных.

Автово стало первым муниципалитетом, совет которого поддержал идею такой законодательной инициативы. Теперь депутаты Заксобрания должны рассмотреть обращение мундепов. Ранее такое решение пытались принять в МО "Владимирский округ", МО "Малая Охта" и МО "Финляндский округ", но безуспешно.

После принятия закона о КРТ муниципалы из Автово, где большинство в совете принадлежит членам "Справедливой России - За правду", начали проводить обучающие семинары для местных жителей. На них рассказывали, как проводить общие собрания собственников, и другие юридические тонкости, связанные с грядущей реновацией.

Напомним, согласно принятому закону "хрущевки" 50-70 годов постройки могут быть снесены для строительства нового жилья. Документ при этом не регламентирует порядок "переселения" жителей домов, попавших под реновацию. В частности, некоторые жильцы подобных домов обеспокоены возможным переездом в отдаленные районы города.

Константин Леньков