Владимирский округ не решился выступать с инициативой против реновации

Муниципальный совет МО "Владимирский округ" не стал обращаться к депутатам Заксобрания Петербурга с законодательной инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). На заседании 7 сентября голосов "за" оказалось недостаточно для принятия решения, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

С предложением направить инициативу в Мариинский дворец выступил депутат Виталий Боварь. За основу документа был взят текст депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова. В пояснительной записке к инициативе говорится о недостатках закона. В частности, принятый законопроект допускает переселение жителей кварталов, попадающих под программу КРТ, в отдаленные районы города. Также нет ясного механизма начисления компенсаций.

На заседании Боварь отметил, что на территории округа нет домов, попадающих под программу реновации, но он считает важным поддержать противников закона о комплексном развитии территории.

- Закон, принятый депутатами Законодательного собрания Петербурга, тот формат, в котором он был принят, то, что пояснительная записка к этому закону содержала две страницы и то количество горожан, которых это закон затрагивает, делает, на мой взгляд, эту проблему общегородской. <...> Мне кажется важным поучаствовать в такой большой общегородской кампании. Я, когда говорил с активистами, с жителями, увидел от них запрос, чтобы законодательная инициатива об отмене закона КРТ была внесена, - рассказал Боварь.

Он также отметил, что реализация закона о реновации может спровоцировать множество проблем, связанных с транспортной нагрузкой. Мундеп напомнил о возможных фальсификациях во время собраний собственников жилья, которые остаются пока единственным механизмом выхода из программы реновации.

Глава МО Денис Тихоненко, который также числится советником спикера ЗакСа Александра Бельского, перед коллегами заявил, что к нему местные жители не обращались с жалобами на реновацию. Он отметил, что сам не изучал принятый закон. Тихоненко не стал голосовать, поскольку хочет дождаться рассмотрения иска группы граждан к губернатору Александру Беглову. Сейчас в Горсуде находятся два иска против закона. Заседание по одному из них состоится 21 сентября.

В разговоре с ЗАКС.Ру глава округа пояснил, что не видит особого смысла выступать против закона, пока соответствующий вопрос рассматривается в Городском суде.

- Это уже какая-то форма политиканства. Все уже идет к тому, чтобы этот вопрос либо обсуждался, либо было принято решение отменить этот закон - то есть мы ждем решения суда. Мы понимаем, что выйдя с такой инициативой в Заксобрание, это все уйдет на долгие годы, - рассказал Тихоненко.

Голоса распределились следующим образом: 6 - "за", 1 - "против". Еще четверо решили воздержаться. Депутата Боваря такое решение коллег не удивило из-за сложностей в принятии решений советом. По уставу для принятия решения требуется 11 голосов.

- При таком количестве депутатов сложно вести конкурентную борьбу. Если бы у нас этого ограничения не было, мы бы приняли сейчас законодательную инициативу. Шесть "за" - больше половины от присутствующих. По существу, я считаю, что нужно было принимать инициативу, отправлять ее в Законодательное собрание. По хорошему нужно отменять закон о КРТ, но если отменить не получится - вносить в него поправки, - считает Боварь.

Владимирский округ мог стать первым муниципалитетом, выступившим с законодательной инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий к депутатам Заксобрания, но повторил судьбу других округов. Ранее такие попытки предпринимались в МО "Малая Охта" и МО "Финляндский округ", но остались безуспешными.

Принятый депутатами ЗакСа закон о комплексном развитии территории вызвал недовольство у многих жителей "хрущевок". В соответствии с принятым законом их дома могут быть снесены для строительства нового жилья. В городе регулярно проходят собрания противников реновации. Для работы с жалобами горожан в ЗакСе решили организовать общественный штаб по вопросам реновации, в который должны войти активисты, эксперты, депутаты и лидеры мнений. Далеко не все критики закона о КРТ отнеслись к такой идее положительно. Законом о КРТ также заинтересовались в Следственном комитете. Ведомство обратилось в Смольный с просьбой поправить закон с учетом требований петербуржцев.

Константин Леньков