СК попросит Смольный подумать об изменениях в закон о реновации

В петербургском управлении Следственного комитета состоялся прием граждан, обеспокоенных законом о так называемом комплексном развитии территорий, который приняли нынешним летом, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам встречи с петербуржцами замглавы ГСУ СК России по региону Павел Камчатный счел целесообразным составить обращение в органы городской прокуратуры и исполнительной власти "с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в указанный закон, с учетом мнения граждан, для дополнительных гарантий соблюдения прав собственников квартир и проживающих в них лиц".

Напомним, что закон о реновации предполагает возможность сноса хрущевок, в том числе не имеющих статус аварийных. Месяцем ранее "Яблоко" внесло в ЗакС поправки к закону, аналогичным образом поступила ЛДПР. Более того, при городском парламенте организовали специальный Общественный штаб по реновации, чей состав и чье влияние на реализацию закона в будущем оценивается по-разному. Подробнее о штабе читайте в материале ЗАКС.Ру.

В конце прошлого месяца закон о реновации заинтересовал главу СК Александра Бастрыкина, поручившего изучить позицию противников инициативы.