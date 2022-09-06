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Муниципал 15:51

"Мы не можем отменить восход солнца": Как депутаты "Малой Охты" отказались выступить против реновации

фото ЗакС политика "Мы не можем отменить восход солнца": Как депутаты "Малой Охты" отказались выступить против реновации

Муниципальный совет "Малой Охты" вечером 5 сентября отказался выступить с инициативой об отмене закона о КРТ. Оппозиция объясняла, что этот документ дискриминирует малоимущих, представители "Единой России" в ответ призывали прекращать играть в политику и напоминали про сложную геополитическую обстановку. В конце заседания даже заговорили о дуэли. 

На очередное заседание муниципального совета МО "Малая Охта" пришло более трех десятков жителей. Обычно встречи местных депутатов мало кому интересны, но в этот раз событие ожидалось нетривиальное. Самовыдвиженец Павел Журавлев планировал предложить отменить закон о комплексном развитии территорий в Петербурге. 

Более половины домов в "Малой Охте" - панельные хрущевки. Муниципалитет находится совсем близко к центру города. На другом берегу Невы - Смольный. На месте бывших промзон "Малой Охты" возводят жилье класса "бизнес" и "комфорт+". Если программа реновации в Петербурге все-таки будет запущена, местные кварталы типовой застройки едва ли останутся без внимания инвесторов.

Все лето в муниципалитете собирали подписи против новой реновации. Во дворы выходили сотни жителей. Одним из первых итогов этой активности стала инициатива депутата Журавлева. Он предложил от лица местного совета внести в ЗакС законопроект, отменяющий закон о КРТ. На заседании совета он объяснил, что подготовил свой документ по поручению избирателей. 

- Закон предполагает выплату по рыночной стоимости за изымаемую квартиру или предоставление новой квартиры, - рассуждал Журавлев. - Мы знаем, что новые квартиры строятся большей площадью по сравнению с квартирами в "хрущевках" с тем же количеством комнат. Значит за предоставление новых, согласно закону, необходимо будет доплачивать. То же и с денежными выплатами - стоимость квартиры в новых домах в разы больше, чем в "хрущевках" в той же локации. Что делать пенсионерам, малоимущим или людям, у которых уже есть ипотека, закон не разъясняет. Они не смогут оплатить разницу и будут вынуждены переезжать в отдаленный район против своей воли. 

Местная администрация, большинство единороссов и депутаты-бюджетники предложение не поддержали. Они настаивали на том, что нельзя отменять документ, который приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. Журавлеву и его единомышленникам оппоненты советовали поработать над поправками к принятому закону, например, вступив в Общественный штаб по вопросам реновации. Этот штаб сейчас формирует Законодательное собрание, которое и приняло закон о КРТ в короткие сроки. 

- Я мало верю в то, что нам удастся что-либо отменить. Вот поправками изменять и доказывать свое мнение - это более реальное движение вперед. Никто его не отменит, ни нашим движением сейчас, ни каким-либо потом, - убеждала самовыдвиженка и директор школы № 491 Виктория Коганкова.

Оппозиционеры в ответ говорили, что принятую второпях редакцию закона лучше вообще отменить, а новую - поскольку этого требует федеральное законодательство - внести после обсуждения на местах, с участием общественности. Кроме того, сторонники Журавлева просили коллег встать на сторону жителей и продемонстрировать ЗакСу общественное недовольство, которое есть в "Малой Охте".

- Я не вижу никаких отрицательных последствий от того, что мы сейчас покажем, что мы не согласны и что мы солидарны с жителями по этому вопросу, - заметила мундеп Полина Сизова ("Яблоко").

Сами жители все это время сидели по периметру зала заседаний и внимательно следили за происходящим. Некоторые записывали на листочки фамилии выступавших депутатов. Лишь изредка кто-нибудь из пенсионеров громко жаловался, что плохо слышно. Депутаты раздражались.

Противники инициативы Журавлева уверяли, что участие в программе реновации будет добровольным - по желанию собственников из нее можно будет выйти.

- На общее собрание собственников дается 90 дней. Вы когда-нибудь пробовали проводить общее собрание собственников? - спросил у собравшихся депутат от "Яблока" Виталий Никитин. - Я в своем доме пробовал проводить пять собраний собственников. Только пятое у нас состоялось успешно. И на это у нас ушло 2,5 года. 

Под конец обсуждения заговорили о высоком. Единоросс Дмитрий Монахов, много лет руководивший "Малой Охтой", стал рассуждать о роли муниципального депутата.

- Муниципалитет - это не для игры в политику. Муниципалитет - это работа на земле, работа с населением… Все эти принятия и непринятия - это сплошной популизм. Не надо играть в политику. Надо просто людям разъяснять, что есть, а чего нет. Отменять мы можем, что угодно, но мы не можем отменить восход солнца или заход, не можем движение повернуть вспять… Основной акцент - это разъяснять людям, а не подогревать. Сейчас непростая геополитическая обстановка, вы же понимаете, идет спецоперация. Но никто же не лишает собственников права на жилье, - взывал к коллегам Монахов. 

Но когда стали голосовать, он единственный внезапно воздержался. Для принятия проекта Журавлеву и компании не хватило двух голосов: "против" оказались восемь мундепов, а "за" - семь. Причем вместе с оппозиционерами голосовал представитель "Единой России" Сергей Соболев. Летом он тоже посещал собрания жителей и пытался рассказывать людям о комплексном развитии территорий, однако понял, что народ настроен категорически против закона. 

- Я не знаю ни одного человека на Малой Охте, который бы не осудил данный закон. Ни одного нет. Поэтому я как депутат представляю сегодня интересы своих избирателей, - объяснил совету свою позицию Соболев.

После того, как итоги голосования уже подвели, слово взял 77-летний мундеп Игорь Риммер, в прошлом - известный бизнесмен, депутат ЗакСа и казачий атаман. Он признался, что закон о КРТ ему не нравится, но он решил голосовать против инициативы Журавлева, поскольку муниципальный совет не должен отменять решения Заксобрания. Уже после завершения заседания депутат Никитин не выдержал и взял слово, чтобы обратиться к Риммеру.

- Вы каждое голосование просто предаете жителей, - сказал оппозиционер. - Вы сначала голосуете так, чтобы жителям сделалось плохо, а потом под шумочек, после голосования, когда уже ничего решить нельзя, выступаете: "Сердце болит, я бы, конечно, с вами проголосовал, но что-то рука не поднялась".

- Виталий, в старые времена я бы дал тебе пощечину и вызвал на дуэль, потому что всё, что ты сказал… - возмутился Риммер, но его фраза утонула в общем гуле.

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру 

К обсуждению вскоре подключились жители, которые до завершения заседания спокойно следили за происходящим. "Нас продали инвестору", - крикнул кто-то из них в адрес врио главы муниципалитета Андрея Степанова. "Павел, спасибо большое, мы побывали на бесплатном шоу", - бросили следом Журавлеву. Некоторым муниципалам удалось покинуть зал быстро, другим пришлось задержаться и отвечать на вопросы. Мундепы-единороссы еще долго вели разъяснение, которым они так хотели заниматься. 

Сергей Еремеев / фото: группа "Новая Малая Охта" "ВКонтакте"


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Малая Охта
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Журавлев Павел Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Коганкова Виктория Александровна
Пока еще нет голосов...
Монахов Дмитрий Иванович
Пока еще нет голосов...
Никитин Виталий Владимирович
Пока еще нет голосов...
Риммер Игорь Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Сизова Полина Владимировна
Пока еще нет голосов...
Соболев Сергей Борисович
Упоминаемые персоны
Журавлев Павел Юрьевич
Коганкова Виктория Александровна 
Монахов Дмитрий Иванович 
Никитин Виталий Владимирович 
Риммер Игорь Сергеевич
Сизова Полина Владимировна 
Соболев Сергей Борисович 

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