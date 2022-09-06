"Мы не можем отменить восход солнца": Как депутаты "Малой Охты" отказались выступить против реновации

Муниципальный совет "Малой Охты" вечером 5 сентября отказался выступить с инициативой об отмене закона о КРТ. Оппозиция объясняла, что этот документ дискриминирует малоимущих, представители "Единой России" в ответ призывали прекращать играть в политику и напоминали про сложную геополитическую обстановку. В конце заседания даже заговорили о дуэли.

На очередное заседание муниципального совета МО "Малая Охта" пришло более трех десятков жителей. Обычно встречи местных депутатов мало кому интересны, но в этот раз событие ожидалось нетривиальное. Самовыдвиженец Павел Журавлев планировал предложить отменить закон о комплексном развитии территорий в Петербурге.

Более половины домов в "Малой Охте" - панельные хрущевки. Муниципалитет находится совсем близко к центру города. На другом берегу Невы - Смольный. На месте бывших промзон "Малой Охты" возводят жилье класса "бизнес" и "комфорт+". Если программа реновации в Петербурге все-таки будет запущена, местные кварталы типовой застройки едва ли останутся без внимания инвесторов.

Все лето в муниципалитете собирали подписи против новой реновации. Во дворы выходили сотни жителей. Одним из первых итогов этой активности стала инициатива депутата Журавлева. Он предложил от лица местного совета внести в ЗакС законопроект, отменяющий закон о КРТ. На заседании совета он объяснил, что подготовил свой документ по поручению избирателей.

- Закон предполагает выплату по рыночной стоимости за изымаемую квартиру или предоставление новой квартиры, - рассуждал Журавлев. - Мы знаем, что новые квартиры строятся большей площадью по сравнению с квартирами в "хрущевках" с тем же количеством комнат. Значит за предоставление новых, согласно закону, необходимо будет доплачивать. То же и с денежными выплатами - стоимость квартиры в новых домах в разы больше, чем в "хрущевках" в той же локации. Что делать пенсионерам, малоимущим или людям, у которых уже есть ипотека, закон не разъясняет. Они не смогут оплатить разницу и будут вынуждены переезжать в отдаленный район против своей воли.

Местная администрация, большинство единороссов и депутаты-бюджетники предложение не поддержали. Они настаивали на том, что нельзя отменять документ, который приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. Журавлеву и его единомышленникам оппоненты советовали поработать над поправками к принятому закону, например, вступив в Общественный штаб по вопросам реновации. Этот штаб сейчас формирует Законодательное собрание, которое и приняло закон о КРТ в короткие сроки.

- Я мало верю в то, что нам удастся что-либо отменить. Вот поправками изменять и доказывать свое мнение - это более реальное движение вперед. Никто его не отменит, ни нашим движением сейчас, ни каким-либо потом, - убеждала самовыдвиженка и директор школы № 491 Виктория Коганкова.

Оппозиционеры в ответ говорили, что принятую второпях редакцию закона лучше вообще отменить, а новую - поскольку этого требует федеральное законодательство - внести после обсуждения на местах, с участием общественности. Кроме того, сторонники Журавлева просили коллег встать на сторону жителей и продемонстрировать ЗакСу общественное недовольство, которое есть в "Малой Охте".

- Я не вижу никаких отрицательных последствий от того, что мы сейчас покажем, что мы не согласны и что мы солидарны с жителями по этому вопросу, - заметила мундеп Полина Сизова ("Яблоко").

Сами жители все это время сидели по периметру зала заседаний и внимательно следили за происходящим. Некоторые записывали на листочки фамилии выступавших депутатов. Лишь изредка кто-нибудь из пенсионеров громко жаловался, что плохо слышно. Депутаты раздражались.

Противники инициативы Журавлева уверяли, что участие в программе реновации будет добровольным - по желанию собственников из нее можно будет выйти.

- На общее собрание собственников дается 90 дней. Вы когда-нибудь пробовали проводить общее собрание собственников? - спросил у собравшихся депутат от "Яблока" Виталий Никитин. - Я в своем доме пробовал проводить пять собраний собственников. Только пятое у нас состоялось успешно. И на это у нас ушло 2,5 года.

Под конец обсуждения заговорили о высоком. Единоросс Дмитрий Монахов, много лет руководивший "Малой Охтой", стал рассуждать о роли муниципального депутата.

- Муниципалитет - это не для игры в политику. Муниципалитет - это работа на земле, работа с населением… Все эти принятия и непринятия - это сплошной популизм. Не надо играть в политику. Надо просто людям разъяснять, что есть, а чего нет. Отменять мы можем, что угодно, но мы не можем отменить восход солнца или заход, не можем движение повернуть вспять… Основной акцент - это разъяснять людям, а не подогревать. Сейчас непростая геополитическая обстановка, вы же понимаете, идет спецоперация. Но никто же не лишает собственников права на жилье, - взывал к коллегам Монахов.

Но когда стали голосовать, он единственный внезапно воздержался. Для принятия проекта Журавлеву и компании не хватило двух голосов: "против" оказались восемь мундепов, а "за" - семь. Причем вместе с оппозиционерами голосовал представитель "Единой России" Сергей Соболев. Летом он тоже посещал собрания жителей и пытался рассказывать людям о комплексном развитии территорий, однако понял, что народ настроен категорически против закона.

- Я не знаю ни одного человека на Малой Охте, который бы не осудил данный закон. Ни одного нет. Поэтому я как депутат представляю сегодня интересы своих избирателей, - объяснил совету свою позицию Соболев.

После того, как итоги голосования уже подвели, слово взял 77-летний мундеп Игорь Риммер, в прошлом - известный бизнесмен, депутат ЗакСа и казачий атаман. Он признался, что закон о КРТ ему не нравится, но он решил голосовать против инициативы Журавлева, поскольку муниципальный совет не должен отменять решения Заксобрания. Уже после завершения заседания депутат Никитин не выдержал и взял слово, чтобы обратиться к Риммеру.

- Вы каждое голосование просто предаете жителей, - сказал оппозиционер. - Вы сначала голосуете так, чтобы жителям сделалось плохо, а потом под шумочек, после голосования, когда уже ничего решить нельзя, выступаете: "Сердце болит, я бы, конечно, с вами проголосовал, но что-то рука не поднялась".

- Виталий, в старые времена я бы дал тебе пощечину и вызвал на дуэль, потому что всё, что ты сказал… - возмутился Риммер, но его фраза утонула в общем гуле.

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

К обсуждению вскоре подключились жители, которые до завершения заседания спокойно следили за происходящим. "Нас продали инвестору", - крикнул кто-то из них в адрес врио главы муниципалитета Андрея Степанова. "Павел, спасибо большое, мы побывали на бесплатном шоу", - бросили следом Журавлеву. Некоторым муниципалам удалось покинуть зал быстро, другим пришлось задержаться и отвечать на вопросы. Мундепы-единороссы еще долго вели разъяснение, которым они так хотели заниматься.

Сергей Еремеев / фото: группа "Новая Малая Охта" "ВКонтакте"