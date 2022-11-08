МО "Финляндский округ" обратится в ЗакС с инициативой о внесении изменений в законодательство из-за КРТ

Депутаты муниципального совета МО "Финляндский округ" на заседании 8 ноября приняли решение обратиться к Законодательному собранию Петербурга с инициативой изменить некоторые законы города, связанные с комплексным развитием территорий (КРТ).

Всего на заседании обсуждалось три проекта решения. Один из них, внесенный депутатом Марией Андриенко, дублировал обращение муниципалов из МО "Автово" (которое не стали поддерживать в ЗакСе). В нем говорилось о признании закона о КРТ утратившим силу. Два других были подготовлены депутатом Виталием Суздалевым. В них предлагалось внести поправки в законы Петербурга, которые касались будущей реновации: "О жилищной политике Санкт-Петербурга" и "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге".

Один из проектов решений подразумевал постатейную отмену закона о реновации, а второй выполнял те же нормы так, чтобы интересы жителей были соблюдены на случай реализации закона о КРТ. В частности, предлагалось прописать такие нормы как гарантия получения жилья взамен старого только в пределах муниципалитета и установить механизм расчета рыночной стоимости недвижимости для получения компенсаций.

По итогу голосования 11 депутатов поддержали проект решения с дополнением действующего законодательства. За признание закона утратившим силу проголосовала лишь Андриенко, а отмену поправок не поддержал ни один депутат.

Одобренная депутатами законодательная инициатива была разработана рабочей группой при муниципалитете, которую сформировали в округе в конце октября. Тогда мундепы также планировали направить в Заксобрание инициативу по отмене закона о реновации, но прийти к соглашению активистам и депутатам не удалось.

Напомним, некоторые положения закона о реновации были приостановлены по предложению губернатора Александра Беглова, автора самого закона о КРТ. Сейчас в Петербурге работает общественный штаб при Законодательном собрании, куда вошли депутаты, общественники и критики реновации. Штаб еженедельно проводит собрания с жителями районов, где участники совещательного органа собирают пожелания от петербуржцев. В основном владельцев "хрущевок" беспокоит риск потерять жилье в привычном районе и быть перемещенными в отдаленные пригороды.

Константин Леньков