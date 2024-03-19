Смольный хочет изменить положение о комиссии по КРТ

Комитет по инвестициям Петербурга подготовил проект постановления об изменении документа о комиссии по комплексному развитию территорий. Проект опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Новый документ предлагает среди членов комиссии отдельно прописать секретаря. Также в положение добавляется перечисление целей и задач органа:

"Комиссия создана в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга: при принятии решений о комплексном развитии территории нежилой застройки или незастроенной территории; при заключении договоров о комплексном развитии территории".

Среди задач указаны обеспечение реализации проектов КРТ, формирования условий договоров о КРТ и подготовка документов. Также в документе хотят прописать, что заседания комиссии проводятся по мере необходимости и могут проходить в очной форме, заочной форме и по видеоконференцсвязи.

Напомним, закон о КРТ приняли летом 2022 года. Жители Петербурга активно выступали против документа, поэтому действие ряда его положений приостановили.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру