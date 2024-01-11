Критики КРТ начали сбор подписей с предложением к муниципалам не поддерживать Беглова на выборах

Противники петербургского закона о комплексном развитии территорий (КРТ) объявили о подписной кампании с предложением к муниципальным депутатам не поддерживать кандидатуру Александра Беглова во время выборов губернатора Петербурга в рамках муниципального фильтра. Об этом активисты сообщили в Telegram-канале "Реновация новости" 11 января.

Активисты написали, что по итогу прошедших пяти лет они остались не удовлетворены управленческим стилем губернатора Беглова. Критики КРТ намерены направить в муниципальные советы обращения с требованием не предоставлять Беглову свою подпись, если он соберется участвовать в выборах. Отметим, действующий губернатор пока не заявлял о своих намерениях идти на новый срок.

— Мы намерены собрать во всех 111 МО. И будем настойчивы и упорны. Для себя задачу ставим — охватить как можно больше избирателей, — рассказала ЗАКС.Ру одна из авторов инициативы Ольга Лихацкая.

Также активисты перечислили проблемные темы, из-за которых они не доверяют Беглову: закон о КРТ, вызвавший волну негодования у собственников квартир в "хрущевках", которые могут снести для строительства нового жилья, скандалы вокруг состояния ряда исторических зданий, а также транспортную и мусорную реформы.

Согласно действующему законодательству, претендент на пост губернатора должен заручиться поддержкой минимум 10% от действующего числа муниципальных депутатов - это примерно 150 муниципалов. При этом заявить о поддержке должны депутаты не менее, чем в трех четвертях муниципальных образований — порядка в 83 округах. Сейчас муниципальную власть в Петербург в основном представляют сторонники "Единой России". Кандидатам от оппозиции труднее пройти муниципальный фильтр. В Петербурге представители разных партий неоднократно выступали за снижение фильтра до 5%.

Напомним, выборы губернатора Петербурга должны состояться в сентябре 2024 года, в одно время с выборами муниципальных депутатов седьмого созыва. Пока ни один политик не заявлял о желании баллотироваться. О готовности выдвинуть свою кандидатуру ранее сообщила глава городского отделения "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова, но только если так решит партия.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру