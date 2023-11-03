ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:10

"В целях восстановления политической конкуренции": В ЗакС внесли законопроект о снижении муниципального фильтра

фото ЗакС политика "В целях восстановления политической конкуренции": В ЗакС внесли законопроект о снижении муниципального фильтра

Фракция "Яблоко" внесла в Законодательное собрание Петербурга законопроект о снижении "муниципального фильтра" на выборах губернатора. Документ появился на сайте парламента. Предлагается снизить минимальное количество голосов муниципальных депутатов, необходимых для выдвижения на пост главы города, с 10% до 5%. 

Сейчас кандидату для участия в губернаторских выборах необходимо получить поддержку 10 процентов от числа действующих депутатов на день принятия решения о назначении выборов. Это порядка 150 муниципалов (в действительности меньше - за четыре года с последних муниципальных выборов часть советов сократили свою численность). Отметим, кандидат должен быть поддержан не менее чем в трех четвертях муниципальных образований, то есть не менее чем в 83 округах. 

"Яблочники" своей инициативой предлагают установить в Петербурге наименьший показатель "муниципального фильтра" из возможных. Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать численность необходимых голосов мундепов в диапазоне от 5% до 10%. 

"В целях восстановления политической конкуренции на выборах Губернатора Санкт-Петербурга предлагается установить минимально возможное в соответствии с Федеральным законом число депутатов муниципальных советов, достаточное для поддержания кандидатуры - 5%", говорится в пояснительной записке. 

В последний раз "яблочники" предлагали снизить муниципальный фильтр в апреле, но депутаты ЗакСа не поддержали это предложение. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама