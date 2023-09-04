Заксобрание повторно предложит изменить закон о КРТ

Петербургское Заксобрание намерено повторно обратиться в Государственную думу с предложением изменить закон о комплексном развитии территорий (КРТ), рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский в интервью "Парламентской газете".

"Мы считаем, что нужно предоставить налоговые льготы участникам программы, чтобы они не платили 13 % НДФЛ при смене жилья и делался пятилетний зачет владения", — высказался Бельский.

Спикер напомнил, что в июне Заксобрание направило на рассмотрение Совета законодателей ряд поправок в нормативные акты, касающиеся закона о КРТ. В конце августа комиссия Совета дала отрицательное заключение на предложения петербургских депутатов. В частности, она указала на необходимость учитывать интересы владельцев долевой недвижимости, указал Бельский.

"Споры возникли вокруг положений о географическом принципе расселения, что важно для петербуржцев, и вокруг нашего предложения о заявительном принципе включения дома в программу КРТ, а не автоматическом попадании в нее", — отметил парламентарий и пообещал рассмотреть предложения с участниками рабочей группы, а затем направить их в Госдуму.

Фото: ЗАКС.Ру