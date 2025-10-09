ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
9 октября 2025

Бельский не видит причины продлевать работу Общественного штаба по КРТ

Общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий был создан под решение определенной задачи и потому его работу едва ли станут продлевать, заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский в интервью "Фонтанке". В то же время он положительно отозвался о самом формате привлечения общественников к решению острых вопросов.

"У нас достаточно большое количество общественных советов при органах власти, поэтому я сейчас не вижу перспектив продления этого штаба, потому что этот штаб был создан под конкретный формат. А сам формат имеет право на существование, и если у нас будут возникать какие-то резонансные вопросы, то мы к такому формату будем обязательно прибегать", — заявил Бельский.

Парламентарий предположил, что не всем его коллегам было приятно работать в составе штаба из-за "достаточно прямых и острых вопросов", поступавших от общественников. В то же время он отметил, что депутаты должны понимать проблемы людей и помогать с их решением. "И мне очень приятно, что нам это сделать удалось", — резюмировал он.

На вопрос о потенциальных операторах программы КРТ Бельский выразил сомнение в возможности найти компанию, способную работать в Петербурге "настолько же успешно, как работает эта программа в Москве". Спикер полагает, что сейчас реализация программы в Петербурге лишена коммерческой составляющей, однако в будущем, при изменении условий, оператор может появиться. Отметим, что схожие мысли он высказывал и ранее.

В сентябре губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение ЗакСа законопроект о праве Смольного определять оператора КРТ. В конце месяца стало известно о том, что правительство города не определилось с тем, какая компания станет единым оператором. Высказывались предположения, что это может быть не одна компания, а несколько, работающие в разных районах Петербурга.

Напомним, штаб по вопросам КРТ был собран в сентябре 2022 года, с осени 2023 года его не созывали. О планах провести новое заседание Бельский заявил в конце прошлого месяца, мероприятие состоится 16 октября. ЗАКС.Ру писал о реакции членов штаба на приглашение.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


