Дело экс-главы Адмиралтейского района начали рассматривать в суде

В Ленинском районном суде Петербурга 7 августа начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя Адмиралтейского района Сергея Оверчука и предпринимателя Евгения Луганского, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Их обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Оверчуку вменяют получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от Луганского через посредника. Предметом сделки, по версии следствия, были госконтракты на работы по благоустройству и ремонту.

На первом заседании представитель прокуратуры озвучил обвинительное заключение. Согласно материалам дела, генеральный директор ООО "Гавань" и ООО "Перекресток" Луганский с октября 2022 года по март 2024 года мог передать главе района Оверчуку 8 млн рублей за содействие в заключении контрактов по ремонту и благоустройству. По версии следствия, между обвиняемыми также была достигнута договоренность о заблаговременном информировании о датах публикации извещений о проведении аукционов и об ускоренной оплате по контрактам. Среди компаний, которые привлекались к работам, упоминаются ООО "Микарт", ООО "Рд-Стройконсалт", ООО "Легион-Строй", ООО "Спектра", ООО "Метмастер", а также индивидуальный предприниматель Алексанян А. Д.

Оверчук после оглашения обвинительного заключение заявил, что своим мнением об услышанном поделится после представления в суде всех доказательств. Луганский вину признал.

Следующее заседание состоится 4 сентября. В суд собираются вызвать двух свидетелей.

Среди других участников коррупционный схемы числится бывший заместитель главы районной администрации Игорь Комаров, который выполнял роль посредника. Он признал вину, заключил досудебное соглашение и получил условный срок в четыре года. Ещё ему назначили штраф в размере 3,7 млн рублей.

Оверчука задержали в ноябре 2024 года, через несколько часов после сообщения Смольного о том, что чиновник написал заявление об уходе с должности "по собственному желанию". Тогда суд отпустил его под запрет определенных действий. Он возглавлял районную администрацию с октября 2020 года. Ранее Оверчук занимал должность заместителя главы Невского района.

