Бывший замглавы Адмиралтейского района получил условный срок за взятку

Ленинский районный суд Петербурга назначил четыре года условно бывшему заместителю главы Адмиралтейского района Игорю Комарову по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст.290 УК РФ), об этом 3 марта пишет "Фонтанка.ру".

По данным следствия, Комаров предложил руководителю ООО "Матис" передать ему деньги за заключение контракта на благоустройство сквера на Рижском проспекте и непринятие мер в случае выявления нарушений. В январе 2022 года он получил 150 тысяч рублей, а в ноябре того же года – 1,1 млн рублей после приемки работ.

В суде Комаров признал вину и заключил досудебное соглашение. Прокурор настаивал на назначении Комарову четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима, однако суд ограничился условным сроком и штрафом в размере 3,7 млн рублей.

Напомним, что глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук тоже стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Следствие считает, что Оверчук за вознаграждение способствовал заключению госконтрактов на ремонт и благоустройство с определенными коммерческими организациями. За свои услуги он якобы получал не менее 5% от стоимости контракта.

ФотО: ЗАКС.Ру