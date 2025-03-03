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Новости 15:51

Бывший замглавы Адмиралтейского района получил условный срок за взятку

фото ЗакС политика Бывший замглавы Адмиралтейского района получил условный срок за взятку

Ленинский районный суд Петербурга назначил четыре года условно бывшему заместителю главы Адмиралтейского района Игорю Комарову по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст.290 УК РФ), об этом 3 марта пишет "Фонтанка.ру".

По данным следствия, Комаров предложил руководителю ООО "Матис" передать ему деньги за заключение контракта на благоустройство сквера на Рижском проспекте и непринятие мер в случае выявления нарушений. В январе 2022 года он получил 150 тысяч рублей, а в ноябре того же года – 1,1 млн рублей после приемки работ. 

В суде Комаров признал вину и заключил досудебное соглашение. Прокурор настаивал на назначении Комарову четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима, однако суд ограничился условным сроком и штрафом в размере 3,7 млн рублей.

Напомним, что глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук тоже стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Следствие считает, что Оверчук за вознаграждение способствовал заключению госконтрактов на ремонт и благоустройство с определенными коммерческими организациями. За свои услуги он якобы получал не менее 5% от стоимости контракта.

ФотО: ЗАКС.Ру


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