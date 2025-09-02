Протасову вручили удостоверение главы комитета по тарифам

Новому главе комитета по тарифам Станиславу Протасову вручили служебное удостоверение, сообщила пресс-служба Смольного 2 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил его с назначением в ходе рабочего совещания с членами правительства города.

Протасов занимает должность председателя комитета по тарифам с 28 августа. Ранее он возглавлял другое ведомство – комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Теперь им руководит первый заместитель председателя Алексей Муровец. Его назначили на пост врио главы также 28 августа.

Предшественник Протасова Алексей Малухин, возглавлявший комитет по тарифам с ноября 2022 года, покинул свой пост 26 августа. Тогда сообщалось, что Малухин в скором времени перейдет на новый пост на федеральном уровне. О какой должности шла речь – пока неизвестно.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного