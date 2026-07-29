Павел Дуров объявляется в международный розыск

Основатель Telegram Павел Дуров объяляется в международный розыск, об этом 29 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, Дурову предъявили обвинение по делу о вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

В ФСБ сослались на то, что администрация Telegram не удалила ряд каналов, чатов и ботов. По версии ведомства, эти каналы связи использовались украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации преступлений на территории России.

По данным спецслужбы, одним из инструментов, который использовался украинскими спецслужбами, был чат-бот знакомств в Telegram. В ФСБ заявили, что через него устанавливался контакт с российскими пользователями для вовлечения в противоправную деятельность.

Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность. Максимальное наказание по ней может достигать пожизненного лишения свободы.

О расследовании уголовного дела в отношении Дурова, а именно о проверках, стало известно в СМИ в феврале 2026 года. Тогда со ссылкой на материалы ФСБ сообщалось, что следствие проверяет действия основателя Telegram по статье о содействии террористической деятельности. Сам Дуров публично не комментировал информацию о расследовании.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру