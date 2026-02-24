СМИ заявили о проверке действий Дурова на содействие терроризму

В рамках уголовного дела расследуется возможная причастность основателя Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), утверждают "Российская газета" и "Комсомольская правда". Оба издания в ночь на 24 февраля опубликовали схожие статьи о том, как злоумышленники используют мессенджер в преступных целях. В частности, они заявляют, что через Telegram координируются действия террористической направленности. В обоих материалах есть отметка, что статьи подготовлены "по материалам ФСБ России".

"Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", – говорится в публикации РГ.

СМИ утверждают, что с 2022 года Telegram фигурировал в 153 тысячах преступлений, из которых 33 тысячи – диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Издания ссылаются на данные МВД и ФСБ, согласно которым мессенджер использовался при совершении терактов последних лет, а также при кибермошенничестве. Ущерб от действий мошенников в Telegram превысил 62,7 млрд рублей, следует из данных правоохранительных органов. Кроме того, Роскомнадзор направил администрации мессенджера более 150 тысяч требований об удалении противоправного контента, однако эти обращения "были цинично проигнорированы", отмечают авторы РГ и КП.

С начала февраля мессенджер Telegram работает с ограничениями. Пользователи жалуются на медленную загрузку файлов. Роскомнадзор 10 февраля подтвердил введение ограничений в отношении платформы, сославшись на несоблюдение мессенджером российского законодательства и недостаточные меры по борьбе с мошенничеством.

Екатерина Гусева