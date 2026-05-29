Псковича задержали в Петербурге по делу о передаче взятки за контракт с МО

Полицейские задержали 29-летнего жителя Псковской области по подозрению в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК), сообщили 29 мая в пресс-службы Следственного комитета и ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По версии правоохранителей, мужчина получил 1,5 млн рублей за обещание помочь освободить фигуранта дела от уголовной ответственности через заключение контракта с Минобороны. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданина задержали 26 мая на территории садоводства "Северная жемчужина" во Всеволожском районе Ленобласти. По информации силовиков, подозреваемый предложил своей знакомой посодействовать в решении вопроса с уголовным преследованием ее сожителя, определив его на военную службу в подразделение, не связанное с участием в боевых действиях. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В марте 2025 года полицейские задержали двух петербуржцев, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве. Злоумышленники обещали добиться смягчения меры пресечения для фигуранта уголовного дела за сумму в размере 20 млн рублей.

