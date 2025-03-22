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Новости 16:56

В Петербурге по делу о взятке в 20 млн рублей задержали двоих подозреваемых

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о взятке в 20 млн рублей задержали двоих подозреваемых

Петербургская экономическая полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в размере 20 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства 22 марта. Одного из задержанных правоохранителям пришлось догонять в Ленобласти. 

По версии следствия, задержанные якобы обещали помочь находящемуся под домашним арестом фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности в смягчении меры пресечения. За свои услуги злоумышленники попросили 20 млн рублей. В момент передачи первой половины денег 20 марта на Кубинской улице был задержан 33-летний петербуржец. Через несколько часов полиция нашла в Гатчинском районе Ленобласти второго подозреваемого, пытавшегося выехать за пределы региона. 

Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 19 марта петербургский суд отправил под арест фигуранта дела о взятке замдиректора СПб ГБУ "Стройкомплект" Георгия Карчаву. По версии следствия, он якобы требовал от бизнесмена 5 млн рублей в обмен на помощь в заключении контрактов на ремонт медучреждений города. 

фото ЗАКС.Ру


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