Замдиректора подведа комздрава отправили под арест по делу о взятке

Выборгский районный суд отправил под стражу как минимум до 18 мая замдиректора СПб ГБУ "Стройкомплект" Георгия Карчаву, обвиняемого в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга вечером 19 марта. "Стройкомплект" находится в ведении комитета по здравоохранению.

По версии следствия, Карчава, в тот момент исполнявший обязанности директора учреждения, якобы потребовал у гендиректора ООО "Балтстройинвест", заключившего контракт по капремонту помещений Городской многопрофильной больницы № 2, взятку в размере 5 млн рублей через посредника. В обмен на это Карчава мог пообещать не препятствовать приемке выполненных работ, а также поспособствовать заключению контрактов между "Батстройинвестом" и другими медучреждениями города.

Передача взятки состоялась 17 марта в ТРК "Шкиперский молл" под контролем сотрудников УФСБ России. Заместитель технического директора ГМБ №2, выступающий посредником, передал Карчаве 5 млн рублей, 4,9 млн из которых представляли собой муляжи банкнот. Карчаву задержали на следующий день, ему было предъявлено обвинение.

Отметим, что "Стройкомплект" уже попадал в новостные сводки ранее. В марте 2018 года в подведе комздрава и самом ведомстве сотрудники ФСБ проводили обыск. В конце того же года тогдашний руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Петербурге Марина Шишкина обратилась в прокуратуру в связи со срывами сроков по введению в эксплуатацию поликлиники на Вербной улице, строительством которой занималась учреждение.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру