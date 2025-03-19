Замдиректора госучреждения задержали по делу о взятке в Петербурге

Сотрудники УФСБ России по Петербургу 17 марта задержали заместителя директора одного из госучреждений по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 18 марта пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу. Следственный отдел по Выборгскому району уже возбудил уголовное дело.

По версии следствия, задержанный, находясь в должности замдиректора неназванного госучреждения, не позднее сентября 2024 года якобы потребовал взятку в размере 5 млн рублей у работника городской больницы, ранее заключившей контракты по капремонту с одной из строительных организаций. В обмен на деньги фигурант якобы обещал не препятствовать приемке выполненных работ. Сотрудник больницы, согласившийся выступить посредником, будто бы передал условия гендиректору строительной фирмы.

Подозреваемый был задержан 17 марта якобы во время передачи посредником взятки, часть которой была состояла из муляжа банкнот, в одном из торговых центров на Малом проспекте Васильевского острова. Задержанному предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее ЗАКС.Ру писал об избрании меры пресечения старшему мастеру Балтийского завода и еще четырем фигурантам дела о взятках на предприятии. По версии следствия, обвиняемые якобы заставляли своих подчиненных передавать им часть своей зарплаты, угрожая снизить выплаты в случае отказа.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала ГСУ СК России по Петербургу