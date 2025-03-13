Старшего мастера Балтийского завода отправили под домашний арест по делу о взятке

Октябрьский районный суд Петербурга 13 марта избрал меру пресечения сотруднику Балтийского завода Алексею Шаганову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере (п.в ч.5 ст.290 УК РФ). Фигурант дела отправился под домашний арест минимум до 10 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Шаганов, будучи старшим мастером достроечно-малярного цеха Балтийского завода, мог потребовать от трех маляров передавать ему часть зарплаты в обмен на повышение коэффициента трудового участия, необходимого для расчета вознаграждения за работу. Рабочие могли согласиться на такие требования из страха, что в противном случае КТУ будет занижен, что скажется в итоге на размере зарплаты. Как полагает следствие, Шаганов якобы мог получить от трех маляров в общей сложности не менее 558 тысяч рублей в период с сентября 2020 года по октябрь 2024-го.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте обвиняемого и суд с этим согласился.

О расследовании по делу о взятках на Балтийском заводе стало известно 11 марта. Как сообщали в СК по Петербургу, было проведено 28 обысков по местам жительства связанных с делом лиц, была изъята документация и на самом предприятии. 12 марта в ведомстве сообщили, что были задержаны пятеро подозреваемых в получении взяток.

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга