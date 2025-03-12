Еще четверым задержанным предъявили обвинение во взятках на Балтийском заводе

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу выявило еще четыре подозреваемых в деле о получении взятки на Балтийском заводе, сообщила пресс-служба ведомства 12 марта.

По результатам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержанным вменяют получение взятки должностными лицами в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Им, как и задержанному днем ранее старшему мастеру участка завода, было предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании всем пятерым меры пресечения.

По версии следствия, подозреваемые могли требовать у своих подчиненных взятки из части выданных им премий в период с октября 2020 года по октябрь 2024 года. Днем ранее, 11 марта, сотрудники СК и полиции провели 28 обысков по местам жительства лиц, которые могут быть связаны с делом, а также на территории самого Балтийского завода, откуда они также изъяли документацию.

Сейчас правоохранители проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру