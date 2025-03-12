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Новости 13:55

Еще четверым задержанным предъявили обвинение во взятках на Балтийском заводе

фото ЗакС политика Еще четверым задержанным предъявили обвинение во взятках на Балтийском заводе

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу выявило еще четыре подозреваемых в деле о получении взятки на Балтийском заводе, сообщила пресс-служба ведомства 12 марта.

По результатам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержанным вменяют получение взятки должностными лицами в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Им, как и задержанному днем ранее старшему мастеру участка завода, было предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании всем пятерым меры пресечения.

По версии следствия, подозреваемые могли требовать у своих подчиненных взятки из части выданных им премий в период с октября 2020 года по октябрь 2024 года. Днем ранее, 11 марта, сотрудники СК и полиции провели 28 обысков по местам жительства лиц, которые могут быть связаны с делом, а также на территории самого Балтийского завода, откуда они также изъяли документацию. 

Сейчас правоохранители проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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