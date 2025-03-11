На Балтийском заводе прошли обыски по делу о взятках

Обыски в рамках уголовного дела о получении взяток состоялись рано утром 11 марта на Балтийском заводе, сообщила в тот же день "Фонтанка.ру". В них принимали участие сотрудники сразу нескольких силовых ведомств.

По данным оперативников, должностные лица цеха № 13 Балтийского завода якобы брали взятки с работников предприятия за выплату повышенной зарплаты, куда входили надбавки и премии, а том числе за сверхурочную работу. Всего подозреваются 7 человек, среди которых начальник малярного цеха, старший мастер, врио старшего мастера малярного цеха и другие.

"Правоохранительными органами во взаимодействии с Департаментом безопасности ОСК проводится плановая работа по пресечению противоправной деятельности на предприятиях корпорации. Мероприятия на Балтийском заводе являются частью этой работы", — приводит "Фонтанка.ру" комментарий Объединенной судостроительной корпорации.

На территории завода изъяли документацию. Оперативники экономической полиции, УФСБ и ГСУ СК по Петербургу и Ленобласти, а также ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии провели по делу в общей сложности 28 обысков. Помимо завода, они затронули в том числе места жительства фигурантов и тех, кто давал им взятки. Подозреваемые были доставлены в ГСУ СК по Петербургу, они дают показания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Балтийский завод является одним из главных предприятий в сфере судостроения в России. Он специализируется на производстве атомных ледоколов, плавучих атомных электростанций, продукции судового машиностроения и атомной спецэнергетики. В 2014 году завод попал в под санкции США. С 2022 года он также был внесен в санкционные списки стран Евросоюза, Канады, Швейцарии, Украины и Японии.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру