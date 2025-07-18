ФАС попросила магазины ограничить наценки на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба России призвала торговые сети ограничить цены и наценки на школьные принадлежности в период подготовки к 1 сентября, об этом сообщили 18 июля на сайте надзорного органа.

"Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса", - пояснили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что в прошлые годы "Детский мир" и "Комус" уже фиксировали цены по предложению антимонопольной службы, а также вводили скидки в сезон подготовки к учебному году.

Напомним, цены на школьные пренадлежности перед 1 сентября ежегодно становятся предметом обсуждения. Так, в 2021 году депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок обращался к губернатору Александру Беглову с просьбой проконтролировать ценовую политику соответствующих магазинов. Депутат Госдумы Сергей Миронов также обращал внимание общественности на рост цен на канцелярские товары. В 2022 году фракция ЛДПР в петербургском ЗакСе предлагала ежегодно выплачивать по 15 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе.

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