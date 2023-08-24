"Детский мир" согласился не повышать цены на товары для школы

Федеральная антимонопольная служба договорилась с магазинами "Детский мир" о том, что сеть не будет повышать цены на школьные товары, сообщает пресс-служба ведомства.

Цены заморозили на школьную форму в сезоне осень-зима 2023-2024, канцелярские товары и товары для творчества.

На некоторые рюкзаки и пеналы цены стали даже ниже, чем в предыдущем году.

В силе также остается регулярно продлеваемая договоренность двух сторон об ограничении наценок на ряд наиболее социально важных позиций. Наценка не должна превышать 20%.

фото: ФАС