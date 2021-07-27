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Ходосок просит Беглова не допустить летнего роста цен на товары для школьников

фото ЗакС политика Ходосок просит Беглова не допустить летнего роста цен на товары для школьников

Депутат петербургского парламента Александр Ходосок официально обратился к губернатору Александру Беглову в связи с "президентскими" выплатами по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которых, как он опасается, может не хватить на сбор детей в школу. Выплаты должны начать перечислятьс 16 августа - в пору, когда родители озабочены готовностью детей к школьному сезону.

Единоросс просит главу города помочь предотвратить потенциальное подорожание товаров, необходимых для нового учебного года. Ходосок ждет специального обращения Беглова к торговым сетям, чтобы те "не злоупотребляли сложившимся положением" и не позволяли себе "необоснованного значительного завышения" цен на волнующую его группу товаров. Контролировать ситуацию, по мысли Ходоска, должны специалисты из комитета по промышленной политике. Парламентарий в своем письме  обращает внимание на то, что с апреля по июнь потребительские цены в России уже выросли более чем на 5%, а собрать ребенка в школу стоило в среднем, по прошлому году, от 18,8 до 23,2 тысяч рублей.

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Упоминаемые персоны
Ходосок Александр Владимирович 

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