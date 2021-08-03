Миронов призвал ФАС разобраться с подорожанием школьных принадлежностей

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, считающий пандемию неудачным объяснением для роста цен на принадлежности для школы в преддверии нового учебного года, призвал Федеральную антимонопольную службу разобраться в этом явлении. По его данным, с начала лета наблюдается резкий скачок цен (до 20-30%) на некоторые позиции. Помимо сложностями, вызванными пандемией, производители сетуют на все меньшую доступность целлюлозы и полимеров. Миронов не склонен верить этой аргументации.

"Послушать экспертов, так в нашей стране теперь все дорожает исключительно из-за коронавируса – продукты, стройматериалы, хотя на лицо банальная жадность. Подозреваю, что торговцы просто разгоняют панику, чтобы хоть как-то обосновать рост цен, а потом сорвать куш перед 1 сентября. Увеличение стоимости целлюлозы и полимеров, конечно, играет свою роль, но не на столько. Тем более, для нашей страны с мощной химической промышленностью", - цитирует слова политика его пресс-служба.

Наблюдающаяся тенденция на рынке, по его мнению, обесценивает выплаты на детей в размере 10 тысяч, которые в апреле гарантировал президент: для того, чтобы собрать ребенка в школу, в среднем требуется, по подсчетам Миронова, уже 21 тысяча рублей.

На прошлой неделе проблемой озаботился депутат петербургского парламента Александр Ходосок, призвавший губернатора Александра Беглова воспрепятствовать росту цен на товары из "школьного набора".